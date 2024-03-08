Общество

Главе областного Красного Креста вручили благодарность псковского омбудсмена

В преддверии Международного женского дня уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с председателем регионального отделения Российского Красного Креста Валерией Мишаковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Дмитрий Шахов на встрече выразил искреннюю благодарность всему коллективу регионального отделения Красного Креста за их титанический труд, проявленный гуманизм и добросердечность, человеколюбие по отношении вынужденных переселенцев и беженцев из Украины, которые массово приезжали в Псковскую область. «На любой встрече, в течение 2022 и 2023 годов, где бы мы её не проводили с такими гражданами, которые прибыли к нам либо централизованно, либо самостоятельно, все они просили особо поблагодарить и отметить сотрудников псковского регионального отделения Российского Красного Креста. Эффективную, профессиональную и слаженную работу, а самое главное искреннее человеческое сострадание, радушие и гостеприимство к беженцам и вынужденным переселенцами отметила и международная миссия управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которая в конце прошлого года проводила мониторинг в Псковской области», - сказал региональный омбудсмен Дмитрий Шахов.

«Поэтому сегодня мне приятно, тем более не так давно был Международный день некоммерческих организаций, а Российская организация Красного Креста является активным членом Международного Комитета Красного Креста, поздравить лично вас и вручить вам, Валерия Валентиновна, благодарность уполномоченного по правам человека в Псковской области за проявленный гуманизм, милосердие и профессионализм по организации оказания помощи лицам, пострадавшим от насилия и конфликтов, вынужденно покинувших постоянное место проживания, а также организацию эффективного взаимодействия с уполномоченным по правам человека в Псковской области, направленного на содействие в вопросе обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права и прав и свобод человека», - обратился Дмитрий Шахов с поздравительными словами к председателю Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерии Мишаковой.

В продолжении встречи Валерия Мишакова подробно познакомила регионального уполномоченного по правам человека с деятельностью возглавляемой ей организации, рассказала о возникающих проблемах, а также об участии в различных проектах по адаптации беженцев и переселенцев в российское общество, знакомство их с многовековой культурой и историей Псковской области, социальной поддержкой этой категории новых граждан России, особенно детей.

По итогам встречи Дмитрий Шахов и Валерия Мишакова выразили заинтересованность в продолжении дальнейшего сотрудничества в целях обеспечения прав и законных интересов новых жителей Псковской области, а также иных социальных проектах, направленных на обеспечение прав и свобод человека и гражданина, в том числе по вопросам международного гуманитарного права.