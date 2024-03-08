Общество

Депутат Госдумы рассказал, как хранить тюльпаны

Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин рассказал, что тюльпаны лучше не держать рядом с фруктами и убирать их на ночь в холодильник - так цветы простоят две недели.

«Если рядом с букетом цветов лежат яблоки, бананы и другие фрукты, то это сокращает жизнь букета цветов и способствует его увяданию. В прохладной кипяченой воде некоторые сорта тюльпанов простоят дольше, чем в обычной из-под крана. Но в целом достаточно менять воду почаще», - сообщил парламентарий.

Также он посоветовал убирать букеты на ночь в холодильник или на балкон при условии, что там не суровый мороз – так, по его словам, цветы могут простоять две недели, пишут РИА Новости.

«Чтобы не купить негодные цветы обратите внимание на листья на стеблях цветов. Они должны быть крепкими, зелеными, неповрежденными, стебли тоже. Не берите тюльпаны с подсохшими краями лепестков. Лучше возьмите с плотно закрытыми закрученными бутонами, так они продержатся дольше», - сказал Говырин.

Он отметил, что при покупке надо обязательно упаковать их не в газету или бумагу, а в полиэтилен.

«Когда принесете домой, то сразу под проточной водой необходимо подрезать на пару сантиметров, а листья лучше снять, так вода дольше не испортится», - посоветовал депутат.