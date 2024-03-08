Общество

Нанопластик в сосудах вызывает инфаркты и инсульты, заявили ученые

По данным New England Journal of Medicine (NEJM), пластиковые микрочастицы, попадая в артерии, увеличивают вероятность сердечного приступа и/или инсульта.

Источником микропластика размером менее 5 мм являются косметика, одежда, промышленность. В человеческий организм они попадают через дыхательную и пищеварительную системы. Они также могут проникнуть в организм человека при дыхании, употреблении пищи и напитков.

В ходе исследования удаленных хирургами 257 бляшек в сонных артериях стало ясно, что в пораженных сосудах присутствует микропластик. Это увеличивало риск инсульта в 4 раза, пишет RuNews24.

Возможно, что сами по себе микропластиковые частицы не приводят к инфаркту, но токсины в них однозначно способствуют развитию атеросклероза, подчеркнули специалисты.

Исследование провели ученые из американского исследовательского и медицинского центра Кливленда.