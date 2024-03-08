«Комету дьявола» заснял псковский астроном-любитель

Комету Понса-Брукса заснял астроном-любитель Петр Митрофанов в Псковской области. Об этом сообщается в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Петр Митрофанов / «АстроПсков»
«В выходной день решил заснять комету Понса-Брукса перед рассветом. Высота кометы была около 10 градусов», - поделился Петр Митрофанов.
Также в марте Петр Митрофанов сфотографировал диффузные туманности в созвездии Тельца и северной части Лебедя. А 8 марта, в Международный женский день, Петр Митрофанов поделился снимком кометы C/2021 S3 (PANSRARRS) вблизи звезды Унукелхайя.