Общество

«Комету дьявола» заснял псковский астроном-любитель

Комету Понса-Брукса заснял астроном-любитель Петр Митрофанов в Псковской области. Об этом сообщается в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

«В выходной день решил заснять комету Понса-Брукса перед рассветом. Высота кометы была около 10 градусов», - поделился Петр Митрофанов.

Стоит отметить, что комета обладает длительным периодом обращения вокруг Солнца — более 70 лет. Предыдущий перигелий кометы – ближайшая к Солнцу точка ее орбиты – наблюдался 22 мая 1954 года. Комету Понса-Брукса часто называют «дьявольской». Комета известна характерным свечением вокруг ядра, также время от времени на ней вырастают образования, напоминающие рога.

Также в марте Петр Митрофанов сфотографировал диффузные туманности в созвездии Тельца и северной части Лебедя. А 8 марта, в Международный женский день, Петр Митрофанов поделился снимком кометы C/2021 S3 (PANSRARRS) вблизи звезды Унукелхайя.