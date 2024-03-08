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Общество

Циклон принесет дожди на Северо-Запад России к концу недели

11.03.2024 07:19|ПсковКомментариев: 0

На Северо-Западе в первую половину периода благодаря антициклону осадки маловероятны, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В четверг-пятницу здесь уже будет хозяйничать циклон, так что начнутся дожди, на севере и востоке переходящие в снег. Вместе с ненастьем придет потепление – на юго-западе до +4…+9°, на севере и востоке до −3…+2°», - говорится в прогнозе.

В Центральной России фон атмосферного давления будет повышенный, поэтому облаков над регионом ожидается немного, и только во второй половине рабочей недели местами возможны небольшие осадки. Дневная температура будет повышаться – в первые дни 0…+5°, к пятнице до +3…+8°.

В Санкт-Петербурге вплоть до среды вероятность осадков невелика, а днём воздух сможет прогреваться до +2…+5°. В четверг-пятницу на берегах Невы пройдут дожди, днём до +5…+8°.

В Москве рабочая неделя пройдет без существенных осадков. В первые дни после ночных морозов воздух будет прогреваться до +1…+4° , во второй половине периода ожидается потепление до +4…+7°.

Источник: Псковская Лента Новостей
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