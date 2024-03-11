Общество

Дмитрий Шахов прочел лекцию о президенте РФ для будущих юристов

Уполномоченный по правам человека в Псковской области, кандидат юридических наук Дмитрий Шахов прочитал лекцию «Президент России – гарант прав и свобод человека и гражданина» для студентов ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

С такими лекциями выступают федеральный и региональные омбудсмены в рамках просветительного проекта «Президент Российской Федерации – гарант прав и свобод человека и гражданина», который разработан аппаратом уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Проект реализуется с января 2024 года по инициативе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой совместно с региональными уполномоченными по правам человека. Проект ориентирован на различные группы населения и представляет собой цикл просветительских мероприятий: разработку и распространение информационных материалов, открытые уроки для школьников и студентов, проведение викторин, встреч.

В своём выступлении Дмитрий Шахов рассказал об институте президентской власти в стране, о статусе и полномочиях главы государства, порядке его избрания и прекращении полномочий, участии президента России в законодательной деятельности, процедуре обжалования актов президента РФ. Отдельное внимание он уделил принятым в 2020 году поправкам к Конституции Российской Федерации, которые значительно усилили роль президента России в стране, ввели новое понятие о системе публичной власти в Российской Федерации.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области рассказал о роли и деятельности главы государства в качестве гаранта прав и свобод человека и гражданина, полномочий президента России по отмене или приостановлении актов органов власти, если они нарушают Конституцию РФ или права и свободы человека и гражданина.

В подготовке материалов для выступления активное участие принял доктор юридических наук, профессор Сергей Васильев, с которым Дмитрий Шахов несколько лет назад совместно принимал участие в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации о проверке конституционности отдельных положений федеральных законов и разграничении полномочий между региональными и федеральными органами государственной власти.

В завершение лекции Дмитрий Шахов поделился опытом правозащитной работы в различных сферах деятельности и ответил на многочисленные вопросы будущих юристов.