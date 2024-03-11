Общество

Первый тренировочный турнир по Genshin Impact прошел в Пскове

Первый тренировочный турнир по игре Genshin Impact в мире «Витой Бездны» прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация компьютерного спорта Псковской области

Участники турнира отыгрывали так называемый спидран (игра на время). По итогу соревнований первое место занял Дмитрий Азарьев (376 секунд), второе место - Лола Рахимова (421 секунда) и третье место Сергей Стрюков.

Между вторым и первым местом разрыв всего лишь в 45 секунд.

«Мероприятие получилось зрелищное и интересное. Надеемся, что эта дисциплина будет развиваться дальше в нашем городе», - добавили в федерации.