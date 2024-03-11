Геннадий Иойлев: Капремонт школ нельзя выполнять в присутствии детей

Проведение капитального ремонта псковских школ при учениках невозможно из соображений техники безопасности. Об этом начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, школа №2 находится на улице Свердлова, в историческом центре города Пскова.
В школе № 23 на улице Розы Люксембург комплекс работ тоже весьма обширный. Основной проблемой стал износ сетей. «Большой объем работ связан с коммуникациями, потому что они изношены настолько, что ремонтировать их нецелесообразно. Нужно менять полностью», – уточнил начальник управления образования.
Он напомнил, что ученики будут перераспределены в соседние школы.