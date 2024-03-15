Общество

Отделение сосудистой хирургии Псковской областной больницы отметило 30-летие

Отделение сосудистой хирургии Псковской областной клинической больницы 14 марта отметило 30-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

Фото: Псковская областная клиническая больница

«Первый заведующий отделением Валентин Шкурин вспоминает: тогда, в 1994-м, начинали с малого. Сейчас отделение – драйвер развития больницы. Сосудистые хирурги во главе с заведующим отделением Абдулло Шабоновым ежедневно спасают жизни. Душа и сердце отделения – Галина Капитоновна Михайлова, которая работает старшей медицинской сестрой с первого дня», - рассказали в областной больнице.

Сегодня, 15 марта, на врачебной конференции работников отделения чествовали и награждали. Грамотами комитета по здравоохранению Псковской области в связи с юбилеем награждены заведующий отделением Абдулло Шабонов, сердечно-сосудистый хирург Сергей Адамов, старшая медсестра отделения Галина Михайлова, процедурная медсестра Екатерина Степанова, палатная медсестра Анастасия Абметко.

«Отделение сосудистой хирургии Псковской областной клинической больницы является серьёзным драйвером развития нашей больницы, очень активно и динамично развивается, имеет сплоченный профессиональный коллектив. Впереди – большие планы», – отметил главный врач больницы Евгений Панфёров.