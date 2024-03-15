Кнопку вызова для инвалидов в псковском аэропорту починили после вмешательства прокуратуры

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров в ООО «Псковский международный аэропорт "Княгиня Ольга"», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.
Установлено, что кнопка вызова для инвалидов при входе в здание аэровокзала не работала. Официальный сайт аэропорта не содержал информацию об услугах для пассажиров с ограничениями жизнедеятельности.
Транспортный прокурор внес представление руководителю авиапредприятия. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили.