Общество

День открытых дверей пройдет в Великолукском медицинском колледже

День открытых дверей пройдет в Великолукском медицинском колледже 19 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

«Перед каждым выпускником средней школы рано или поздно встает вопрос о том, какую выбрать профессию. Это очень важный выбор, ведь от того, насколько грамотно он будет сделан, зависит дальнейшая жизнь человека. Поступив в Великолукский медицинский колледж, молодые люди смогут овладеть медицинскими специальностями: фельдшера или медицинской сестры, акушерки или фармацевта», - отметили в Telegram-канале комитета.

Об особенностях этих профессий, местах, где можно будет применить полученные знания, и многом другом расскажут в День открытых дверей, который состоится в Великолукском медицинском колледже 19 марта в 14:30 для учеников и их родителей. Гости колледжа смогут встретиться с администрацией и педагогами учебного заведения, узнать о правилах поступления на различные специальности. А также посмотреть, в каких мастерских проходит учебный процесс, побывать на мастер-классах, поприсутствовать на практических занятиях по хирургии, педиатрии, сестринскому делу, акушерству, примерить на себя белый халат.