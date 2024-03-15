Общество

Почти 750 книг собрали участники акции «Подари ребёнку книгу»

Итоги благотворительной акции «Подари ребёнку книгу» подвёл псковский Детский фонд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фото здесь и далее: псковский Детский фонд

На протяжении месяца (с 7 февраля по 7 марта) Псковское областное отделение Российского детского фонда проводило благотворительную акцию по сбору книг «Подари ребёнку книгу». Её цель – собрать как можно больше детских и подростковых книг для подопечных фонда.

В 2024 году акция «Подари ребёнку книгу» прошла уже в третий раз.

«При поддержке неравнодушных людей удалось собрать 744 книги. Это детская и подростковая литература: сказки, сборники стихотворений, научно популярные и познавательные книги», - рассказали в Детском фонде.

Все собранные книги будут переданы детям из малообеспеченных семей и воспитанникам интернатных учреждений Псковской области. Часть книг оставлена на складе Детского фонда и передаётся в семьи, которые обращаются за поддержкой. Другая часть – в ближайшее время будет передана в библиотеки 10 интернатных учреждений области.

Уже пополнились книгами школьные библиотеки четырех интернатных учреждений в Красногородске и Опочке.

«Наша школа-интернат благодарит всех участников акции за подаренные книги. Такие красивые книги хочется прочитать обязательно. А еще больше всего радует, что в мире много добрых людей. Всем огромное спасибо! А особое – работникам Детского Фонда за то, что они каждый раз нас радуют такими подарками», – благодарят за переданные книги педагоги Красногородской школы-интерната.

«Спасибо всем участникам благотворительной акции "Подари ребёнку книгу" за поддержку интереса детей к чтению!» - присоединился к словам благодарности Детский фонд.