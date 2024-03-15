Общество

Реконструкцию площади у псковского аэропорта и строительство пешеходного моста проконтролировал губернатор

Реализацию важных для города инфраструктурных проектов проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда по Пскову 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона оценил начало работ по строительству пешеходного моста через Пскову у стен Псковского Крома, а также ход капремонта улицы Германа с обустройством площади у псковского аэропорта.

Активные подготовительные работы к возведению пешеходного моста сейчас ведутся на берегах Псковы. Специалисты начали подготовку опор для будущей переправы - сваи погружены, в ближайшее время начнется заливка бетона. Прогнозируется, что опоры будут готовы через 1,5-2 месяца.

«Мы будем стараться максимально быстро реализовать проект, потому что понимаем, что жители и гости города хотят гулять по набережным, которые сейчас перекрыты в связи с техникой безопасности. Построить мост планируем к концу июля, чтобы ко Дню города Пскова открыть по нему движение, а рекультивацию вокруг завершим в августе», - доложил директор строительной компании «Балтийский берег» Юрий Другов.

Однопролетный мост длиной 40 метров планируется собрать рядом на берегу и перенести на опоры большегрузным краном. Всего будет использовано 80 тонн металлоконструкций.

Михаил Ведерников поблагодарил руководителя подрядной организации за то, что в реализации проекта взят уверенный и активный старт. Он выразил уверенность, что все запланированные даты удастся выдержать, если строительство продолжится в таком темпе.

Проект по капитальному ремонту улицы Германа также находится в активной стадии. Специалисты организовали планировку местности, ведут земельные работы, вырубку деревьев и растительности.

Глава Пскова Борис Елкин заметил, что сначала строители обустроят новую дорогу по Островскому переулку к Крестовскому шоссе, а также площадь у аэропорта. Только после этого начнется капремонт улицы Германа.

«В итоге мы получим новую схему движения транспортных средств. Улица Германа станет односторонней в сторону аэропорта, а Островский переулок - односторонним в сторону Крестовского шоссе. Многие жители спрашивали, как будет организован выезд - на перекрестке Островского переулка и Крестовского шоссе мы поставим светофор», - сказал глава Пскова.

Михаил Ведерников настроил подрядчика на серьезную работу и поручил минимизировать неудобства для проживающих здесь граждан и прибывающих пассажиров псковского аэропорта.

В пресс-службе правительства отметили, что реализация инфраструктурных проектов ведется благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с первым заместителем председателя Совета Федерации ФС РФ, сенатором от региона Андреем Турчаком.