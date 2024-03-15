Общество

Есть блины и веселиться: традиции и обычаи седьмого дня Масленицы – Прощёного воскресенья

Седьмой день Масленицы – Прощёное воскресенье – наступил сегодня, 17 марта.

Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним. Христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. Причем делают это искренне от всей души.

Поэтому это воскресенье принято называть Прощеным воскресеньем. Это первый шаг на пути к Великому посту, пишет calend.ru.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей сыропустной так как именно сегодня заканчивается употребление в пищу молочных продуктов.

Помимо церковных, есть еще народные обычаи этого дня. Поскольку прощеное воскресенье — это последний день Масленицы, поэтому считается, что ее надо как следует проводить. Семьи традиционно собираются за праздничным столом с блинами и яствами, на улицах устраиваются ярмарки, гулянья и концерты. А в конце праздника сжигается чучело Масленицы. Ведь после этого на целых семь недель запрещена не только скоромная еда, но и различные увеселения.