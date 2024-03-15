Общество

По ходатайству музея-заповедника «Михайловское» площадь в Пушкинских Горах получила имя поэта

Сегодня, 17 марта, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» отмечает свой 102-й день рождения — годовщину выхода в свет постановления Совета народных комиссаров, которым мемориальные пушкинские места под Псковом были официально объявлены Государственным заповедником «Пушкинский уголок».

Памятник Пушкину работы Екатерины Белашовой. Фото из открытых источников.

Накануне музей, а вместе с ним и все жители Святогорья получили долгожданный подарок: постановлением администрации городского поселения «Пушкиногорье» Пушкиногорского района Псковской области площадь на пересечении улицы Ленина и улицы Новоржевской в рабочем посёлке Пушкинские Горы получила название «Площадь имени Александра Сергеевича Пушкина». Такое решение в год 225-летия поэта власти приняли в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Пушкиногорье» и другими действующими нормативными документами по ходатайству Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и согласно вынесенному по этому ходатайству решению Собрания депутатов муниципального образования «Пушкиногорье».

В музее пояснили, что речь идёт о площади перед Анастасьевскими воротами Святогорского Свято-Успенского монастыря, где на Святой (Синичьей) горе находится могила Александра Сергеевича Пушкина и семейный некрополь Ганнибалов и Пушкиных. Напротив входа в обитель, с другой стороны площади, расположен памятник поэту работы известного советского скульптора Екатерины Белашовой. Скульптура — также по инициативе и стараниями Пушкинского заповедника и его первого послевоенного директора С. С. Гейченко — была установлена в посёлке в 1959 году, в дни празднования 160-летия со дня рождения поэта.

Евгений Березин. Открытие памятника А.С. Пушкину (1959). Из фондов «Михайловского».

Напомним, что ко дню рождения музея в этом году в «Михайловском» также создали и уже представили первым зрителям самый масштабный портретный проект музея за всю его послевоенную историю — выставку «225. Галерея портретов А. С. Пушкина».

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Кроме того, вчера в музейном Научно-культурном центре известные столичные музыканты Катерина Анохина (цимбалы) и София Каландадзе (арфа) дали концерт «Воспетая мудрость. По сказкам Пушкина». Программа вечера также была подготовлена ко дню рождения «Михайловского».