Общество

Дмитрий Шахов и Владимир Лозбинев посетили Центр общественного наблюдения в Пскове

Второй день выборов президента России был насыщен событиями, связанными с контролем за обеспечением фундаментальных прав, гарантированных Конституцией России и нормами международного права. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Утром псковский омбудсмен Дмитрий Шахов и руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Владимир Лозбинев посетили Центр общественного наблюдения, организованный при Общественной палате Псковской области.

В Центре общественного наблюдения председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва познакомила Владимира Лозбинева и Дмитрия Шахова с работой Центра и его основной задачей. В помещении установлено 36 камер со сменяемостью картинки каждые 25 секунд, с охватом всех избирательных участков Псковской области. Как подчеркнула Наталья Горбачева, каждый избиратель может посетить данный Центр и самостоятельно наблюдать за голосованием на любом избирательном участке, где установлено видеонаблюдение. Дополнительно волонтеры, которые содействуют работе Центра, могут помочь избирателю воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Для этих целей в Центре установлены несколько ноутбуков с доступом в систему Интернет.

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Как отметил Дмитрий Шахов, работа такого Центра ещё раз подчеркивает открытость выборов президента России и создание условий для каждого гражданина России осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, а также для сохранности бюллетеней, выявления возможных нарушений и ведения подсчета голосов по итогам выборов.