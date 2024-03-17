Общество

Центр общественного наблюдения в Пскове работал как слаженная команда - Наталья Горбачева

Центр общественного наблюдения за выборами в Псковской области в течение трёх дней работал как слаженная команда. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального Центра общественного наблюдения Наталья Горбачева сообщила на пресс-конференции в Центре 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы очень довольны работой штаба все три дня. Все волновались, начало было очень активным. Выражаю благодарность Игорю Олеговичу Иванову, председателю Псковского областного совета профсоюзов - для такого важного мероприятия был использован зал облсовпрофа. Прекрасную волонтерскую работу проводил Молодежный совет профсоюзов. Дежурства в штабе были безукоризненны, все инструкции были получены», – сказала Наталья Горбачёва.

Она также положительно отметила работу правоохранительных органов.

«У нас работала слаженная команда. Было тяжело, мы чувствовали ответственность», – заключила она.

Наталья Горбачёва уточнила, что каждый день работа Центра начиналась с гимна России, а закрыли его работу гимном Псковской области.

Напомним, в России завершились выборы президента сегодня, 17 марта. В настоящее время ведется подсчет голосов.