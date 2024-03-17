Центр общественного наблюдения в Пскове работал как слаженная команда - Наталья Горбачева

Центр общественного наблюдения за выборами в Псковской области в течение трёх дней работал как слаженная команда. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального Центра общественного наблюдения Наталья Горбачева сообщила на пресс-конференции в Центре 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она также положительно отметила работу правоохранительных органов.
«У нас работала слаженная команда. Было тяжело, мы чувствовали ответственность», – заключила она.
Наталья Горбачёва уточнила, что каждый день работа Центра начиналась с гимна России, а закрыли его работу гимном Псковской области.
Напомним, в России завершились выборы президента сегодня, 17 марта. В настоящее время ведется подсчет голосов.