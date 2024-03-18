Общество

Скончался бывший врач Псковской городской больницы Константин Молвинских

Бывший врач Псковской городской клинической больницы Константин Молвинских скончался на 66 году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Вся трудовая жизнь Константина Молвинских, почти 40 лет, прошла в стенах Псковской городской больницы.

Он работал врачом-анестезиологом-реаниматологом кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии. Для коллег он настоящий пример безграничной преданности и верности своей профессии, милосердия и мудрости.

«Константин Павлович был высококвалифицированным специалистом, грамотным, ответственным, добрым и отзывчивым, внимательным к людям человеком. Таким он и запомнится нам навсегда», - выразил соболезнования родным близким и коллегам комитет по здравоохранению Псковской области.

Прощание состоится 19 марта в морге Псковской городской клинической больницы в 11:00.