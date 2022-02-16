Общество

Волонтеры из Себежского спецучилища позаботились о музейных лошадях «Михайловского»

Небольшой отряд волонтеров из Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа побывал в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Здесь и далее фото с официальной страницы музея в социальной сети

Молодые люди помогли сотрудникам хозслужбы навести порядок в стойлах, где содержатся заповедные лошади: убирали солому, делали косметический ремонт.

По окончании работы подростки побывали на небольшой прогулке.

Также для них организовали экскурсию в мемориальную усадьбу поэта.

В музее отметили, что это уже вторая группа добрых помощников из Себежа в нынешнем году и выразили искреннюю благодарность ребятам и их наставникам за добросовестную работу.

Добавим, что в декабре минувшего года, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и ФБГПОУ «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» заключили договор. Согласно этому документу, воспитанники училища смогут приезжать в Пушкинский заповедник на экскурсии и экологические акции, знакомиться с природой псковских пушкинских мест, принимать участие в волонтерском движении.