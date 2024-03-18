Общество

Стартовал пятый сезон международной акции «Сад памяти»

Пятый сезон Международной акции «Сад памяти» начался в России 18 марта. Проект стартовал в ряде южных российских регионов, в том числе в Крыму. Старт акции приурочен к десятилетию воссоединения Крыма с Россией. В Симферополе акцию поддержало более 250 участников из числа жителей города и активистов «Волонтеры Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В Псковской области высадка деревьев запланирована с середины апреля. В настоящее время в Псковской области определены основные площадки, в том числе расположенные в Бежаницком, Пушкиногорском, Порховском, Дедовическом, Себежском, Новосокольническом, Куньинском районах и Красногородском, Стругокрасненском муниципальных округах, отметили в региональном комитете по молодежной политике.

Планируется, что в этом году в акции примет участие порядка 35 стран, среди которых Австралия, Армения, Венесуэла, Индия, Турция, Конго. Также по итогам акции будет составлен рейтинг по высадке деревьев. В прошлом году лидерами стали Саратовская и Тверская область, республика Татарстан.

В рамках традиционного мероприятия организаторы в этом году уделят внимание и другим значимым датам: 80-летие снятия блокады Ленинграда, освобождение Бреста, Минска, в связи с чем будут проведены высадки и в Республике Беларусь.

Международная патриотическая акция «Сад памяти» впервые проведена в 2020 году. Главная цель — высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За время проведения акции в ней приняли участие свыше 5 млн человек более чем из 50 стран. В течение всего времени проведения акции было высажено более 100 млн деревьев.

Напомним, что акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках президентского национального проекта «Экология».