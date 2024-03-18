Общество

Студентам-целевикам по ряду медицинских специальностей увеличат стипендии в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение увеличить стипендии для студентов-целевиков, которые проходят обучение по программам среднего профессионального образования «Лечебное дело», «Сестринское дело» и «Акушерское дело». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Раньше стипендия составляла 3 тысячи рублей в месяц, с марта студенты начнут получать 4,5.

«Соответствующее постановление подписано», - отметил губернатор.

В этом году выпускниками медколледжа по направлениям «Лечебное дело» и «Сестринское дело» станут 200 молодых специалистов.

«Со своей стороны, готовы предложим рабочие места и целый ряд дополнительных мер поддержки. Работаем, чтобы полностью обеспечить наш регион медицинскими кадрами»,- добавил Михаил Ведерников.