Общество

ФАС разработала документы о возможности подключения к газу садовых товариществ в рамках бесплатной догазификации

Федеральная антимонопольная служба разработала документы о включении садовых товариществ в список пунктов, которые могут быть подключены к газу в рамках бесплатной догазификации, сообщили в пресс-службе ФАС России.

Как сообщалось, в феврале в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил распространить программу бесплатной догазификации на СНТ в составе газифицированных населенных пунктов, пишет «Интерфакс». Нынешние условия программы социальной газификации (догазификации, бесплатного подведения газа к домам граждан в газифицированных населенных пунктах) предусматривали прокладку сетей газораспределения до границ территории СНТ, а внутри товариществ их участники должны сами проводить сети до своих участков.

В ходе послания глава государства заявил: «В границах многих населенных пунктов, куда уже проведён сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан. А именно - расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ».