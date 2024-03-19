Общество

Сотрудники требуются патрульно-постовой службе в Пскове

В управление МВД России по городу Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заработная плата сотрудника - от 33 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России», - перечислили в пресс-службе.

Предпочтение отдается тем, кто отслужил в Вооруженных силах Российской Федерации.

Следует обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).