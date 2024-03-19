Общество

Герои России будут получать дополнительную выплату в Псковской области с 1 апреля

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 19 марта, провел рабочую встречу с председателем комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой, чтобы проконтролировать исполнение своего поручения относительно расширения мер поддержки Героев России, Советского Союза и членов их семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Ольга Евстигнеева рассказала, что корректировки, необходимые для принятия мер соцподдержки для этой категории граждан, внесены в ряд законодательных актов Псковской области. Инициатива была поддержана депутатами областного Собрания на февральской сессии.

«В настоящее время разрабатывается порядок предоставления ежемесячных выплат, в ближайшее время он поступит вам на подпись. Выплата в размере 10 тысяч рублей будет предоставляться с 1 апреля дополнительно к федеральной выплате. Ее будут получать Герои России, Герои Советского Союза, а также члены семей погибших Героев», — сообщила Ольга Евстигнеева и добавила, что при первой выплате будет произведена доплата, учитывая, что мера соцподдержки установлена с начала этого года.

Отдельно председатель комитета подчеркнула, что выплата будет перечисляться в беззаявительном порядке: «У нас отработан механизм обмена информацией со специалистами регионального отделения Социального фонда России. Выплата будет перечисляться автоматически».

Внесены изменения и в региональные нормативные документы, которые позволят детям Героев России бесплатно ездить по пригородным и городским автобусным маршрутам. Ольга Евстигнеева представила губернатору проект специализированного пластикового удостоверения, которое получит каждый ребенок этой категории. Карта сделана по аналогии с транспортным удостоверением для детей-инвалидов. «Раньше нужно было возить с собой большой перечень подтверждающих документов. Сейчас достаточно только такой карты. Для детей это удобно», — добавила Ольга Евстигнеева.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил работе с обращениями участников специальной военной операции и их семей. Ольга Евстигнеева заверила, что любые поступающие вопросы рассматриваются очень внимательно, в том числе и в рамках специализированной межведомственной комиссии, куда, помимо специалистов правительства региона по разным направлениям, входят представители регионального отделения Социального фонда, МСЭ, филиала Фонда «Защитники Отечества». «Все идет в плановом порядке. В основном это разъяснительная работа по мерам поддержки и выплатам. Все обращения отрабатываем межведомственно. В настоящее время нет вопросов, которые требовали бы вашего личного вмешательства», — сказала она.

«Важно, чтобы работа велась по существу и максимально оперативно. Это направление необходимо держать на особом контроле», — заключил Михаил Ведерников.