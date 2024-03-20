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Общество

Срок действия исследований для медико-социальной экспертизы планируют увеличить

20.03.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Минтруд РФ в ближайшее опубликует совместный с Минздравом РФ приказ по увеличению сроков действия отдельных исследований для медико-социальной экспертизы, чтобы человеку не нужно было повторно их проходить. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Сегодня мы с Минздравом подготовили и в ближайшее время, я думаю, что мы опубликуем совместный приказ по перечню обследований. Мы хотим существенно продлить по отдельным исследованиям срок их действия для того, чтобы человеку не нужно было повторно их проходить. Плюс ко всему, мы подошли достаточно жестко к оценке необходимости проведения тех или иных обследований, чтобы сократить по количеству», - сказал он в Госдуме на совместном заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Приказ будет опубликован в апреле, пишет ТАСС

Министр также напомнил, что сейчас имеются три инструмента обеспечения россиян техническими средствами реабилитации: их предоставляет соцфонд; их можно приобрести самостоятельно, а затем предоставить документы и вернуть средства; третий способ - это электронный сертификат. С 1 июля 2023 года электронный сертификат имеет распространение в том числе и на сложные протезы, напомнил Котяков.

«Мы планируем, что у нас постепенно будет увеличиваться в рамках электронного сертификата количество граждан, которые им пользуются», - добавил глава Минтруда. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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