Общество

Воспитывающие сирот псковские семьи смогут получить 500 тысяч рублей за творчество

Принимающие семьи Псковской области, чьи дети стали победителями регионального творческого конкурса среди детей-сирот, получат сертификат на сумму 500 тысяч рублей. Такое решение губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил на традиционном торжественном приеме семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Сертификат, который получат и участники сегодняшней церемонии, позволит приобрести костюмы, музыкальные инструменты, и все, что нужно для развития творческого потенциала.

В зале правительства Псковской области в среду, 20 марта, собрались четыре семьи, воспитывающие детей-сирот, которые стали победителями творческого конкурса. Это семьи Хучбаровых, Чуприниных, Осиповых и Трофимовых.

Глава региона поприветствовал участников мероприятия. «Меня очень радует, что с каждым годом таких семей становится все больше и больше. Более 90% детей-сирот у нас воспитываются в семьях. На протяжении последних лет в области растет число деток, которые нашли любящих родителей. В прошлом году более чем в два раза увеличилось количество усыновленных детей. Это серьезный показатель», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что приемные семьи не только дарят детям заботу и внимание, но и дают возможность для самореализации и раскрытия талантов. Михаил Ведерников поблагодарил их и за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения: «Знаю, что многих из вас спецоперация затронула лично. Например, у Тамары Константиновны сын сейчас героически защищает интересы нашей Псковской области и всей страны. В большой семье Чуприниных 4 детей и 3 зятя участвуют в специальной военной операции. За героизм, доблестное исполнение задач они получили ряд боевых государственных наград. Вы воспитываете детей настоящими патриотами и защитниками Отечества».

Михаил Ведерников также рассказал о существующих мерах поддержки, которые введены в регионе. Например, в прошлом году принят пакет мер для молодых родителей, развиваются конкурсы для городских, сельских семей, многодетных родителей. Кроме того, с этого года стали доступны гранты для молодых семей на проекты в области культуры, спорта, образования и на развитие своего бизнеса. Семьи-победители получат от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Глава региона напомнил и о повышенном внимании к вопросам поддержки материнства и детства со стороны федерального центра. «Президент в послании Федеральному Собранию анонсировал создание нацпроекта "Семья“. Он еще в разработке, но важнейших стратегических решений там будет достаточно много. Благодаря поддержке главы государства с каждым годом появляется все больше возможностей для самореализации каждой семьи», — сказал Михаил Ведерников и пожелал семьям Псковской области активно участвовать во всех проектах и конкурсах.

Отдельно Михаил Ведерников обратился к ребятам: «Хочу пожелать, чтобы вы хорошо учились, совершенствовали свои таланты в спорте, творчестве и других направлениях, и становились достойными гражданами Псковской области и нашей страны. Мы все для этого сделаем».

За большой личный вклад в укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения все четыре семьи получили от губернатора благодарственные письма правительства Псковской области. Дети, чьи творческие работы на конкурсе стали лучшими, получили памятные плакетки.

Одна из приемных мам Надежда Трофимова в ответном слове поблагодарила от лица родителей губернатора за заботу и внимание.

Потом юные участники мероприятия представили творческие номера. Например, семейный ансамбль Чуприниных «Казачата» спел об «Островке большой надежды». Коллектив является победителем многих конкурсов и состоит только из детей, которые воспитываются в одной семье. Десятилетняя Ульяна из семьи Осиповых выразительно прочла стихотворение Галины Соловьевой «Родная земля». Воспитанница семьи Трофимовых Юлия представила видеоролик, в котором рассказала о своих творческих достижениях. А Наталья и Екатерина из семьи Хучбаровых, выпускницы духового оркестра «Геликон», исполнили музыкальную польку Александра Роора «Ната, Катя».

В рамках торжественного мероприятия глава региона пообщался с каждой из принимающих семей, выслушал родителей, которые рассказали о достижениях своих детей и дальшейших планах.

В правительстве напомнили, что торжественный прием семей, в которых воспитываются приемные дети, для Псковской области является традиционным и проходит на протяжении ряда лет. Его главной целью является популяризация семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.