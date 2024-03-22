Общество

Псковичей приглашают на бесплатные экскурсии в музей истории псковской милиции

Музей истории псковской милиции (в настоящее время - постоянно действующая музейная экспозиция истории органов внутренних дел Псковской области) создавался на добровольных началах в 1988 году по инициативе коллегии управления внутренних дел и совета ветеранов органов внутренних дел. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, он функционирует уже более 30 лет.

Экспозицию составляют более тысячи экспонатов, в числе которых фотографии сотрудников органов внутренних дел, их форменное обмундирование, правительственные награды, ордена и медали, знаки отличия, оружие, документальные и фотоматериалы, трудовые и боевые реликвии. Они рассказывают об организации борьбы с преступностью и правонарушениями на территории области, о беззаветной отваге при защите интересов государства и безопасности граждан. И за каждым экспонатом – человеческие судьбы, яркие страницы борьбы с преступностью.

«В стенах исторической экспозиции до настоящего времени бережно сохраняется память о людях, защищавших закон и порядок на псковской земле в разные годы и эпохи. По крупицам собираются в фонд материалы и предметы, связанные с историей правоохранительных органов, деятельностью сотрудников, всех тех, кто сейчас стоит на страже закона и порядка. УМВД России по Псковской области приглашает псковичей и гостей региона на бесплатные экскурсии в музей», - рассказали в полиции.

Узнать подробности и записаться на экскурсию можно по телефонам; 8 (8112) 59-35-75 или 8 (8112) 59-35-59. Музей находится по адресу: Псков, улица Инженерная, 96.