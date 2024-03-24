Общество

Дачников предупредили о возможных штрафах

Юристы предупредили российских дачников о возможных штрафах занецелевое использование земли, выращивание борщевика и даже неправильную парковку.

Юрист Александр Зорин рассказал, что хранение мусора на дачном участке запрещено законом. В том числе запрещено закапывать отходы в землю или разбрасывать по двору. Также нельзя допускать произрастание сорняков: за нарушение закона дачникам может грозить штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Адвокат Тимур Харди предупредил, что за неправильную парковку на даче также может грозить штраф до двух тысяч рублей. Еще одно нарушение — слишком глубоко вырытая скважина или колодец. «Можно извлекать подземные воды для собственных нужд в объеме не более 100 кубометров в сутки и рыть их на глубину не более пяти метров (первый от поверхности водоносный слой)», — уточнил юрист.

Штраф может грозить тем, кто не согласовывает постройки на участке, которые подлежат согласованию. Сумма наказания за несогласованную постройку составляет от 2 000 до 5 000 рублей. Кроме того, напоминает юрист по недвижимости Дмитрий Молчанов, нельзя вести бизнес на участке, который разрешается использовать лишь для огородничества или садоводства, пишет «Мослента».