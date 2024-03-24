Общество

Восстанавливать концертный зал на месте трагедии нельзя, заявили в Госдуме

оссоздавать концертный зал на месте теракта в «Крокус сити холле» недопустимо из-за гибели людей в этой трагедии, считает депутат ГД Татьяна Буцкая в Telegram-канале.

«Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа», - написала она.

Буцкая также отметила, что считает правильным создать на месте трагедии мемориал в память о погибших.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.