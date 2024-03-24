Общество

Восемь единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок

46 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области 18 по 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 14 административных правонарушений, изъяли 8 единиц оружия и 24 боеприпаса.

«Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения», - напомнили в центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.