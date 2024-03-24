Общество

Защиту прав человека в местах принудительного содержания обсудили в Пскове

Практическую часть обучающего семинара на базе следственного изолятора №1 города Пскова провели представители научно-образовательного центра по правам человека университета имени Кутафина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Тема обучающего семинара для членов общественной наблюдательной комиссии Псковской области, представителей аппарата уполномоченного по правам человека в регионе, надзорных и правоохранительных структур: «Актуальные вопросы деятельности общественных наблюдательных комиссий по защите прав лиц в местах принудительного содержания». Участие в мероприятии приняли и сотрудники уголовно-исполнительной системы области.

Первая часть программы состоялась на базе правительства Псковской области, в рамках которой с лекциями выступили профессор Игорь Дудко, доценты Светлана Сабаева и Себила Саламова.

Пенитенциарное ведомство представлял помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов, заместители начальников ИК и СИЗО, курирующие данное направление деятельности.

С приветствием к участникам семинара обратились уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и другие спикеры. Далее с участниками состоялся тренинг и последующая дискуссия с рассмотрением типовых ситуаций из сложившейся практики деятельности ОНК, обсуждались проблемные вопросы, возникающие при осуществлении проверок мест принудительного содержания.

Практическая часть семинара прошла на базе псковского следственного изолятора. Начальник учреждения Тимур Джалилов рассказал присутствующим об особенностях содержания разной категории лиц в СИЗО, имеющихся проблемных моментах, планах по дальнейшему совершенствованию материально-бытовых условий для граждан, попавших в условия лишения свободы. Гости лично смогли ознакомиться с устройством помещений комнаты длительных и краткосрочных свиданий, учебного класса, храма, пищеблока, медицинской части, осмотрели камеры для женщин и несовершеннолетних, провели беседы с лицами, содержащимися в СИЗО-1.

Итоги подвели на совещании, на котором представители делегации отметили, что условия содержания в СИЗО соответствуют установленным нормам, в чем они лично убедились при обходе территории. По завершении обучающего семинара руководитель НОЦ университета имени Кутафина (МГЮА), профессор Игорь Дудко вручил всем участникам удостоверения о повышении квалификации.