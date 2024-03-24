Общество

Псковичей приглашают на службу в пограничное управление ФСБ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан РФ на военную службу по контракту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба пограничного управление ФСБ России по Псковской области

Требования к кандидатам: возраст от 18 до 38 лет, образование не ниже среднего (11 классов).

При прохождении службы гарантируется:

стабильное денежное содержание от 48 тысяч рублей, с увеличением в зависимости от выслуги лет;

ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток;

бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;

страхование жизни и здоровья;

право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в лечебных учреждениях ФСБ России;

возможность приобрести своё жилье, став участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

ежегодную материальную помощь;

обеспечение служебным жильем либо денежную компенсацию за наем жилья;

право на пенсию через 15 лет военной службы.

Кроме того, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, ранее уволенным со службы по положительным основаниям, в выслугу лет засчитывается служба в подразделениях Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС России.

Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту в пограничных органах: