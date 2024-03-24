Псковичей приглашают на службу в пограничное управление ФСБ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан РФ на военную службу по контракту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: пресс-служба пограничного управление ФСБ России по Псковской области
Требования к кандидатам: возраст от 18 до 38 лет, образование не ниже среднего (11 классов).
При прохождении службы гарантируется:
- стабильное денежное содержание от 48 тысяч рублей, с увеличением в зависимости от выслуги лет;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток;
- бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
- страхование жизни и здоровья;
- право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в лечебных учреждениях ФСБ России;
- возможность приобрести своё жилье, став участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
- ежегодную материальную помощь;
- обеспечение служебным жильем либо денежную компенсацию за наем жилья;
- право на пенсию через 15 лет военной службы.
Кроме того, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, ранее уволенным со службы по положительным основаниям, в выслугу лет засчитывается служба в подразделениях Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС России.
Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту в пограничных органах:
- в городе Пскове: тел. 8(8112)698-225, улица Инженерная,113;
- в городе Гдове: тел. 8(81131)21-331, улица Ленинградская, 9;
- в городе Печоры, тел. 8(81148)24-262, улица Приозерная, 1;
- в деревне Шелино, Пыталовский район, тел. 8(81147)21-774; 55;
- в городе Себеже, тел. 8(81140)35-815, 22-930, переулок Почтовый, 4Е;
- в городе Невеле, тел. 8(81151)21-462, улица Ленкоммуны, 28Б.