Общество

Более 20 тонн свеклы не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области

Незаконный ввоз более 20 тонн свеклы предотвращен в фитосанитарном контрольном пункте Долосцы в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

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Сотрудник Россельхознадзора запретил ввоз 21 тонны свежей свеклы, следующей в автотранспортном средстве из Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

В ходе проведения документарного контроля государственный инспектор ведомства установил несоответствие сведений о получателе подкарантинной продукции, указанных в фитосанитарном сертификате, содержащимся в товаросопроводительных документах данным.