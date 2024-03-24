Общество

Псковские активисты донорского движения могут поучаствовать во всероссийском конкурсе

Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови и костного мозга «СоУчастие» проводится в России в 10-й раз. Общественная награда призвана подчеркнуть вклад доноров крови и ее компонентов, а также костного мозга в сохранение жизни и здоровья соотечественников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Жители Псковской области могут принять участие в ежегодном конкурсе, приуроченном к премии. В этом году он называется «Формула донорства». Заявки на конкурс могут отправить некоммерческие и коммерческие организации различных организационно-правовых форм (службы крови, образовательные, научные и медицинские учреждения), органы власти различных уровней, инициативные группы, волонтеры и общественные организаторы донорского движения, СМИ и представители гражданской журналистики, блогеры, индивидуальные участники.

Конкурс проводится по девяти номинациям: «Устойчивое донорство», «Добровольцы в донорстве крови», «Корпоративное партнерство в поддержку донорства», «За спасенные жизни. Практики развития донорства среди студенческой молодежи», «PRoпаганда», «Мы работаем для вас. Знак качества», «Креативное донорство» и «Люди, несущие свет».

Заявочная кампания продлится до 15 апреля на официальном сайте премии.

Премия «СоУчастие» учреждена для выявления и распространения лучших практик в сфере безвозмездного донорства крови и ее компонентов. За годы существования она стала знаковым профессиональным событием для организаций, инициативных групп и волонтеров, которые ежедневно помогают россиянам находить доноров нужной группы крови, рассказывают о потребностях Службы крови, привлекают новых доноров и сохраняют донорский контингент, тем самым внося уникальный вклад в здоровье и продолжительность жизни населения России.

Организаторы премии — Национальный фонд развития здравоохранения и Координационный совет при Общественной палате Российской Федерации по донорству крови и костного мозга. Мероприятие проходит при поддержке совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы ФС РФ, министерства здравоохранения РФ и др.

Вопросам донорства в России и Псковской области в частности уделяется широкое внимание. Ежегодно донорами крови и компонентов крови в Псковской области становятся не менее 4 тысяч человек. На учете региональной Станции переливания крови находятся 35 тысяч жителей.

В региональном регистре доноров костного мозга в Псковской области состоят 250 человек. Осенью прошлого года регион присоединился к Всероссийской акции #ДавайВступай, посвященной популяризации и пополнению регистра доноров костного мозга. Ее участниками стали жители региона, в том числе сотрудники организаций, студенты и представители силовых структур. В поддержку акции по улицам города вместе с командой единомышленников пробежал 42-километровый марафон амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров.

Стать донором костного мозга можно в любой день. Достаточно прийти на Псковскую областную станцию переливания крови по адресу: Интернациональный переулок, дом 4, заполнить анкету и сдать небольшое количество крови. Чтобы сэкономить время анкету можно заполнить заранее через портал Госуслуг.

Чтобы вступить в федеральный регистр доноров костного мозга, необходимо подать заявление через портал Государственных услуг или обратиться в учреждение Службы крови.