Общество

Две новые многофункциональные детские площадки появятся в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил установить в Пскове две новые многофункциональные детские площадки. Места для их монтажа глава региона осмотрел вместе с главой города Пскова Борисом Елкиным во время рабочего выезда по городу. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона, игровые зоны появятся в сквере 60-летия Октября (Четыре угла) и на улице Калинина.

Так сейчас выглядит площадка на Четырех углах в Пскове.

В сквере детскую площадку планируется установить недалеко у мультимедийного фонтана, таким образом, игровая зона будет расширена. Помимо большого игрового комплекса здесь будут размещено несколько видов качелей. По словам Бориса Елкина, именно такие элементы пользуются особой популярностью среди детей всех возрастов. Для безопасности ребят глава региона поручил продлить прорезиненную зону.

Сейчас в сквере идет благоустройство территории у мультимедийного фонтана. Глава региона поинтересовался, когда он начнет работать. Фонтан будут настраивать для работы с апреля, запуск назначен на май, к этому времени все необходимые работы будут завершены, заверил руководитель областного центра.

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Посетил Михаил Ведерников и территорию у бассейна «Барс», где будет установлена еще одна детская площадка. Ранее там располагалась игровая зона, однако она была демонтирована в связи с аварийностью. Часть элементов, пригодных для эксплуатации, оставили, теперь ее планируется дополнить.

Отдельно глава региона остановился у зарядной станции E-PROM для электромобилей. На данный момент их в городе две: на улице Калинина и на улице Пушкина. Губернатор поинтересовался, как работает данная станция. Борис Елкин ответил, что управление происходит с помощью телефона, а в день заряжается более 15 автомобилей. Ранее сообщалось, что Псковская область в 2024 году присоединится к федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

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В новости использованы фото пресс-службы правительства Псковской области и из Telegram-канала Бориса Елкина