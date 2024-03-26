Общество

Студентам рассказали о работе стругокрасненской межрайонной больницы

День открытый дверей прошел в стругоурасненской межрайонной больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Главный врач Дмитрий Мельцер рассказал выпускникам и их родителям о структуре организации оказания медпомощи в больнице, мерах поддержки молодых специалистов, о возможностях работы и роста в медицинской организации.

КоДню открытых дверей присоединился Псковский медицинский колледж. Заведующая отделением Ольга Алексеева привезла с собой яркий ролик, рассказывающий об учебе, интересных моментах жизни студентов колледжа и рассказала об условиях проживания, зачисления и многих других моментах, связанных с поступлением.

В конце встречи главная медсестра Маргарита Васильева провела обход вместе с выпускниками и рассказала о специфике работы разных подразделений больницы.