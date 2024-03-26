Псковский аэропорт работает в штатном режиме

В Госдуме поддержали идею сокращения срока действия договоров с мигрантами

Минздрав оценил дефицит врачебных кадров в 29 тысяч человек

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса» о чайном и кофейном бизнесе в Пскове