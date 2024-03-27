Общество

Законодательный комитет Собрания поддержал инициативу Минакова об установлении Дня ветерана боевых действий

Инициативу лидера фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антона Минакова об установлении Дня ветерана боевых действий поддержал комитет по законодательству и местному самоуправлению. Об этом с заседания комитета 27 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В настоящее время отдельной памятной даты, объединяющей ветеранов боевых действий разнообразных военных кампаний, на федеральном уровне не установлено. Мы чествуем и вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая, отдаем дань памяти воинов-интернационалистов – 15 февраля. Но наша земля, наш регион может и должен гордиться своими защитниками, мы должны знать и помнить каждого земляка, кто защищал и продолжает защищать интересы нашего Отечества, в том числе – в современных военных конфликтах: контртеррористической операции на Северном Кавказе, боевых действиях в Абхазии, Южной Осетии и в Сирии, в ходе специальной военной операции», - отмечается в пояснительной записке.

Введение отдельной памятной даты позволит объединить всех ветеранов боевых действий нашего региона, подчеркнув важность признания их заслуг перед обществом, повысит авторитет ветеранского регионального движения и станет элементом патриотического воспитания молодежи через примеры наших Героев-земляков, считает Антон Минаков.

Кроме того, сегодня во многих городах и регионах (город Севастополь, Саратовская область, Московская область, Ленинградская область, Иркутская область, Белгородская область, Амурская область, Республика Коми, Мурманская область, Архангельская область, Новгородская область (в первом чтении) и другие) уже установлена памятная дата: 1 июля – День ветеранов боевых действий.

«Ветераны и ветеранское движение нашего региона, которые каждый день пополняются участниками специальной военной операции, также достойны отдельной памятной даты, посвященной признанию их заслуг», - подчеркивается в пояснительной записке.

Правительство Псковской области поддержало инициативу Антона Минакова, однако рекомендовало внести правку – уточнить, что это будет региональная памятная дата, по аналогии с Днем памяти жителей сожжённых деревень и Днем памяти подвига воинов-десантников 6-й роты. В таком случае финансирование празднования даты будет осуществляться из областного бюджета.

«Имеет смысл, если мы говорим о региональных памятных датах, пусть все будет однообразно и четко. Подготовленную таблицу поправок мы дополняем данным предложением. Антон Александрович (Минаков – ред.) будет рад, что его инициатива прошла», - резюмировал глава профильного комитета Алексей Севастьянов.

«Хорошая инициатива», - поддержал депутат Андрей Маковский.

Комитет рекомендовал Собранию принять законопроект в двух чтениях на очередной сессии 28 марта.