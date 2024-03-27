Общество

Банки расширяют возможности бесконтактных оплат

Добавление и использование карт «Мир» российских банков в приложении Samsung Pay с 3 апреля будет недоступно. Однако пользователи уже давно используют альтернативные варианты бесконтактных оплат – MIRpay, СБПэй и платежные стикеры, а российские банки подключают новые сервисы, помогающие решить эту проблему, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ.

«Внешние ограничения стали дополнительным стимулом для банков нарастить темп разработки замещающих платежных решений. Финансовые игроки развивают целые экосистемы альтернативных платежных инструментов, в первую очередь для бесконтактной оплаты. Это оплата по QR через СБП, с помощью стикеров и различных Pay-сервисов. Поэтому к подобным сегодняшнему решениям российские банки в целом готовы», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

Сегодня ВТБ сообщил о расширения инструментов для безналичной оплаты: в течение 2024 года банк запустит собственное платежное приложение ВТБ Pay, а с 1 апреля стикеры банка станут бесплатными. С момента запуска платежных стикеров в октябре 2023 года, банк выдал более 500 тыс таких карт-наклеек. С помощью стикера можно бесконтактно оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах, которые поддерживают работу по NFC. Стикер надежно защищен: на нем нет данных карты и, как на обычную карту, на него можно установить ПИН-код, а при потере оперативно заблокировать.

Один из самых динамично растущих сервисов безналичных платежей в России – отечественный сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Платежи по QR-коду через СБП работают как офлайн в торговых точках, так и онлайн, через кнопку с переходом в приложение банка. В ВТБ сообщили, что четверть клиентов уже активно используют этот сервис для своих ежедневных оплат.