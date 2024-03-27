Общество

Вера Емельянова приняла участие в заседании Совета при полпреде Александре Гуцане

Основные задачи реализации государственной семейной и демографической политики в Год семьи обсудили на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в СЗФО Александре Гуцане. Псковскую область на мероприятии представляла первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Фотографии предоставлены пресс-службой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

В рамках проведения Года семьи, объявленного указом президента Российской Федерации в 2024 году, в СЗФО запланировано более тысячи мероприятий, в том числе направленных на укрепление семейных ценностей, а также дополнительные меры поддержки для молодых и многодетных семей.

На заседании Совета также отмечено, что принимаемые меры социальной поддержки, должны быть ориентированы на создание полноценной семьи, молодой семьи, рождение детей в зарегистрированном браке, снижение возраста матери при рождении первенца. «Уважение к семье должно культивироваться еще со школьной скамьи, как и уважение к старшему поколению, как понимание, что семья, это союз мужчины и женщины, и что цель семьи — это продолжение рода», — подчеркнул Александр Гуцан и напомнил слова президента России о том, что «нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии должна стать большая многодетная семья».

Отдельно на заседании Совета поднимался вопрос поддержки участников СВО и членов их семей, о чем президентом Российской Федерации даны соответствующие поручения. В регионах Северо-Запада проделана серьезная работа, комплекс принимаемых мер постоянно расширяется и совершенствуется. Эти меры поддержки охватывают вопросы, связанные с жильем, образованием, медициной, оказывается помощь в трудоустройстве, оформлении социальных выплат и иных мер. «Наша задача не оставлять без внимания семьи наших героев. Семья каждого участника СВО должна быть в зоне постоянного внимания. Необходимо знать их нужды, потребности, оказывать реальную адресную помощь. Прошу глав регионов продолжить эту работу, не сбавляя темпов», — поручил Александр Гуцан.

На территории Псковской области на протяжении ряда лет ведется планомерная работа по модернизации учреждений образования и здравоохранения, поддержке материнства и детства. В прошлом году принят ряд дополнительных решений, который адресован женщинам при рождении первого ребенка в возрасте до 25 лет, предполагает предоставление выплаты на погашение жилищного кредита при рождении первого ребенка, проведение конкурса «Лучшая городская и сельская семья» и др. Власти Псковской области прорабатывают и введение новых мер поддержки.

В Псковской области в целом проживает более 73 тысяч семей, в том числе около 4 тысяч многодетных, более 2 тысяч семей воспитывают детей с ограничениями по здоровью, более 500 семей — приемных детей.

Главой региона в Псковской области утвержден региональный план мероприятий по проведению Года семьи в этом году. В документе отражен насыщенный событийный календарь, меры соцподдержки, а также отдельные мероприятия, направленные на формирование семейных ценностей у молодежи и укрепление ответственного родительства. Отдельное внимание будет уделено охране здоровья граждан, поддержке трудовой занятости родителей.

Наиболее значимыми событиями, запланированными в рамках Года семьи в Псковской области, можно назвать региональный этап «Семья года», форум молодых семей и форум по семейному бизнесу, конкурс многодетных семей «Лучшая сельская/городская семья», мероприятия ко Дню отца.

По итогам заседания Совета выработан ряд решений, направленных на выполнение задач, поставленных президентом Российской Федерации в рамках проведения Года семьи, а также подготовлены предложения в формируемый стратегический документ в части демографической и семейной политики Российской Федерации до 2030 года.