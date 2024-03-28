Общество

Рост преступности отмечен в Псковской области за счет кибермошенников

В основном рост преступности в Псковской области в 2023 году произошел за счет IT- преступлений. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в своем отчете перед областным Собранием депутатов на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Не допущен значительный рост преступлений. Их число увеличилось всего на 2% и составило 8918. Меньше совершено таких преступлений, как грабежи и кражи имущества, в том числе автомобилей. В основном рост преступности произошел за счет IT- преступлений. Несмотря на большой объем проделанной работы по профилактике, совершенствованию организации раскрытия IТ- преступлений, в том числе во взаимодействии с банками и операторами связи, число таких преступлений растет (+32,6 %, 2973)», - сказал Алексей Овсянников.

Их возрастающий удельный вес (с 25,7% до 33,3%) в общем массиве зарегистрированных преступлений непосредственно повлиял на рост тяжкой преступности (+23,0%; 2352-2893). Более половины всех зарегистрированных тяжких преступлений совершены в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (57,9%).

Мошенники чаще пользуются тем, что заключение кредитных договоров можно производить удалённо в микрофинансовых организациях с использованием учетных записей граждан на портале «Госуслуги». Число зафиксированных фактов неправомерного доступа к компьютерной информации увеличилось более чем в 10 раз.