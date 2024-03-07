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В Новгородской области иностранцам запретили работать в такси

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, запрещающий иностранцам, работающим по патентам, торговать алкоголем и работать водителями автобусов и такси, сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что документ принят в целях урегулирования рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан Российской Федерации, стабилизации миграционной ситуации, снижения рисков возникновения межнациональных конфликтов, предупреждения преступлений в сфере миграционного законодательства, а также преступлений экстремистской и террористической направленности на территории Новгородской области с учетом рекомендации УМВД региона, пишет РИА Новости.

«Запрет устанавливается на приём на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранцам запрещено заниматься розничной торговлей алкоголем (включая пиво) и табачными изделиями в специализированных магазинах, заниматься регулярными перевозками пассажиров в автобусах, работать в такси. Соответствующим работодателям необходимо до 26 июня уволить иностранных граждан, работающих по патентам. Уведомить их об увольнении необходимо в соответствии с трудовым законодательством за два месяца.

Запрет не распространяется на иностранных граждан, имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание, выданное в регионе. А также на иностранцев, являющихся гражданами стран-членов Евразийского экономического союза (Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия), которые вправе трудиться в России без разрешительных документов. Несоблюдение работодателем установленных ограничений влечет административный штраф.