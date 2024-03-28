Общество

Переход на упрощенное проектирование несложных объектов газоснабжения поддержали псковские депутаты

Федеральную инициативу о переходе на более простую процедуру проектирования несложных объектов газоснабжения поддержали депутаты Псковского областного Собрания на очередной 31-й сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом предусматривается переход на одностадийное проектирование технически несложных объектов, которые в соответствии с частью 3 статьи 49 и пунктом 4.4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса не требуют разрешения на строительство и не подлежат экспертизе проектной документации.

В случае, если для строительства или реконструкции линейного объекта не требуется получение разрешения на строительство, архитектурно строительное проектирование может осуществляться исключительно путем подготовки проектной документации.