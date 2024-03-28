Общество

Объявлена дата кастинга на фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки 2024»

Кастинг участниц на фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» состоится в ближайшее воскресенье, 31 марта, в 15:00 в кафе SHISHKI, Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В рамках кастинга претендентки покажут свои дефиле и расскажут о себе.

Напомним об условиях для участниц «Мисс Великие Луки» (региональный этап «Мисс Россия»):

возраст от 16 до 24 лет;

фотогеничность;

желание стать лучшей версией себя.

Для участниц «Миссис Великие Луки» (региональный этап «Миссис Россия»):

возраст от 24 до 50 лет;

фотогеничность;

приглашаются замужние (разведенные) женщины с детьми и без детей.

Главный приз мероприятия - 100 000 рублей (вручается сертификатом) в каждой номинации (Мисс и Миссис)

Подробности и запись в личные сообщения группы или по телефону: 8-911-350-19-14.