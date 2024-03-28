Объявлена дата кастинга на фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки 2024»

Кастинг участниц на фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» состоится в ближайшее воскресенье, 31 марта, в 15:00 в кафе SHISHKI, Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
В рамках кастинга претендентки покажут свои дефиле и расскажут о себе.
Напомним об условиях для участниц «Мисс Великие Луки» (региональный этап «Мисс Россия»):
Для участниц «Миссис Великие Луки» (региональный этап «Миссис Россия»):
Главный приз мероприятия - 100 000 рублей (вручается сертификатом) в каждой номинации (Мисс и Миссис)
Подробности и запись в личные сообщения группы или по телефону: 8-911-350-19-14.