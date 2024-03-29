Общество

Онлайн-брифинг в пресс-центре ПЛН об итогах работы Псковского отделения «Почты России». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 29 марта.

Каков на сегодняшний день объем услуг, которые оно оказывает? Какие из недавно введенных услуг пока не пользуются спросом? Есть ли в почтовых отделениях дефицит кадров? Какие в регионе проводятся мероприятия по улучшению материально-технической базы отделений связи? Какие районы Псковской области являются самыми «читающими»?

На эти и другие вопросы ответила директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая.