Общество

Штат сотрудников Почты России в Псковской области укомплектован почти на 95% - Ольга Беляцкая

Практически на 95% укомплектован штат сотрудников Почты России в Псковской области, об этом рассказала директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«На текущий момент 290 почтовых отделений функционирует в Псковской области, 206 из них - в селах. 17 передвижных пунктов. 670 почтальонов у нас работает. Практически на 95% укомплектован штат сотрудников "Почты России" в Псковской области», - рассказала Ольга Беляцкая.

Такого результата удалось добиться благодаря индексированию заработных плат работников почты. Сейчас их зарплаты находятся на среднем уровне по Псковской области.