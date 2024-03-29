Общество

Актер Псковского театра снялся в фантастической драме из вселенной «Выживших»

Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев снялся в фантастической драме из вселенной «Выживших». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина.

Фото здесь и далее: группа Псковского академического театра драмы в социальной сети «ВКонтакте»

В марте на онлайн-платформе «Окко» вышел спин-офф сериала «Выжившие 2» «Дед», где одну из главных ролей исполнил артист нашей труппы Виктор Яковлев.

По сюжету «Выживших» из-за эпидемии неизвестного вируса жителей России поразила страшная сонная болезнь: отныне любой, кто проспит дольше двух часов, уже не просыпается. Выход второго сезона постапокалиптического сериала сопровождают несколько веб-сериалов, которые расширяют киновселенную, в их числе – «Дед».

Партнером Виктора Яковлева по съемочной площадке стал Анатолий Дубанов, артист труппы петербургского Театра-фестиваля «Балтийский дом». Режиссер Евгений Емелин.

«Поздравляем коллегу с новой киноролью!» - добавили в театре.