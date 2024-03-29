Врач-гематолог начала приём в великолукской поликлинике

Врач-гематолог Марина Семилетова начала приём пациентов в поликлинике №1 Великолукской межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Марина Семилетова - врач высшей категории имеет стаж более 20 лет. Запись на приём осуществляется по направлению от врача-терапевта.
Все интересующие вопросы можно уточнить в колл-центре по номеру: 8 (81153) 7-88-99.
Ранее врач работала в терапевтическом отделении в стационаре Великолукской межрайонной больницы.