Общество

Причины записаться на диспансеризацию перечислили псковичам

Диспансеризация помогает предупредить серьёзные заболевания. Все исследования бесплатные благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Причины записаться на бесплатную диспансеризацию псковичам перечислили в Псковской городской поликлинике.

«Стоит записаться на диспансеризацию уже сегодня. Вы узнаете состояние своего здоровья. Врач осмотрит вас, а также проведёт обследование. Минимально в чек-ап входят анализ крови на холестерин и глюкозу, флюорография и ЭКГ. Сможете предупредить серьёзные заболевания. Часто мы обращаемся к врачам, только когда начинает что-то болеть. Помните: любой недуг проще предупредить, чем лечить», - отметили в поликлинике.

Если в анализах будут отклонения от нормы, терапевт даст направление к профильному специалисту для постановки диагноза.

«Вы сэкономите не только деньги, но и время. Сидеть в очереди к врачу и ждать направления на обследование не придётся. Записаться на удобное время можно через "Госуслуги" или в регистратуре. Главное, чтобы у вас был полис ОМС», - пояснили в учреждении.

Проверять здоровье нужно с 18 лет раз в три года, напомнили специалисты. В 2024 году записаться на бесплатную диспансеризацию могут те, кто родился с 1985 до 2006 год — с шагом в три года. С 40 лет обследоваться нужно ежегодно.

Получить консультацию можно в колл-центре поликлиники по номеру: 299-028.