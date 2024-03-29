Причины записаться на диспансеризацию перечислили псковичам

Диспансеризация помогает предупредить серьёзные заболевания. Все исследования бесплатные благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Причины записаться на бесплатную диспансеризацию псковичам перечислили в Псковской городской поликлинике.
Если в анализах будут отклонения от нормы, терапевт даст направление к профильному специалисту для постановки диагноза.
«Вы сэкономите не только деньги, но и время. Сидеть в очереди к врачу и ждать направления на обследование не придётся. Записаться на удобное время можно через "Госуслуги" или в регистратуре. Главное, чтобы у вас был полис ОМС», - пояснили в учреждении.
Проверять здоровье нужно с 18 лет раз в три года, напомнили специалисты. В 2024 году записаться на бесплатную диспансеризацию могут те, кто родился с 1985 до 2006 год — с шагом в три года. С 40 лет обследоваться нужно ежегодно.
Получить консультацию можно в колл-центре поликлиники по номеру: 299-028.