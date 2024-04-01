Общество

Творческие семьи чествовали в псковском колледже искусств

Вечер чествования творческих семей и семейных династий в культуре и искусстве «Ты – моя мелодия, я – твой преданный Орфей!» состоялся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

«Примечательно, что именно в Год семьи в концертном зале колледжа искусств собрались творческие семьи региона: Плехановы, Дрейлих, Чеченковы, Кан, Сучковы, Букановы, Семеновы, Пасины, Тагировы, Зинины, Дмитриевы–Рахман, Абабковы, Ивановы, Шалухины, Студиновы, Кошелевы-Хромышкины, Власовы, Смирновы–Хафизовы», - отметили организаторы мероприятия.

В концертной программе приняли участие: народный коллектив хореографический ансамбль «Юность» (руководитель Татьяна Васильева), Никита Вахрушев, Виктор Иванов, Ксения Евдокимова, Тимофей Рюхин, Эвелина Михайлова, Вячеслав Рахман, Константин, Юлия и Мария Абабковы. Целый блок музыкальных композиций исполнила семья Плехановых: отметившие в этом году бриллиантовую свадьбу Геннадий Николаевич, Валентина Степановна и их дети Полина, Константин и Николай.

«Лейтмотивом вечера стали стихи «Всё начинается с любви! Всё начинается с семьи!...», ведь именно в семье закладываются важнейшие жизненные установки и ценности ребёнка, основы нравственности, формируются отношение к миру и нормы поведения»,- поделились в колледже.

Добавим, что специально к Году семьи творческим коллективом колледжа искусств была создана виртуальная выставка «Творческие семьи и династии – достояние культуры Псковщины», оформленная творческой династией Зининых – Константином, Марией и Ольгой.



